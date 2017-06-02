دعت هيئة الزكاة والدخل جميع المعنيين في القطاعين الحكومي والخاص لتقديم مرئياتهم ومقترحاتهم، حول مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة، المقرر تطبيقه في المملكة اعتباراً من مطلع العام 2018.
وحددت الهيئة يوم 29 من يونيو المقبل موعداً نهائياً لتسليم المرئيات والمقترحات، حيث سيتم إرسال مشروع النظام لدراسته والموافقة عليه، وإعداد اللوائح التنفيذية، والاتفاق على صيغتها النهائية خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وأكد المدير العام المكلف للهيئة طارق السدحان أهمية المشاركة الفاعلة في إبداء المقترحات، وذلك نظراً لأن هذه الضريبة تُطبق للمرة الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال إن الهيئة ستعمل على تقديم الدعم اللازم أثناء عملية تطبيق الضريبة، لافتاً إلى أنه يمكن للجميع الاطلاع على مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة من خلال الرابط:وفق “أخبار 24”.
https://www.gazt.gov.sa/dzit_logon/MenuItems.jsp?menu_id=vatform&portalapp=x&ume.logon.locale=ar
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