أقامت قوة التدخل السريع 6 نقاط أمنية على مداخل مكة المكرمة، لتسهيل مرور زوار البيت الحرام والمعتمرين في شهر رمضان، والعمل على حجز المركبات في مواقع الحجز الخاصة ونقل المعتمرين والزوار عبر الباصات لتخفيف الازدحام ثم إعادتهم لهذه المواقع.
وأوضح قائد مهام القوات الخاصة بأمن الطرق بمكة المكرمة العقيد عايض البقمي، أن نقاط الضبط تباشر مهامها، بينما تعمل دوريات أمن الطرق المنتشرة على طول الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة على مسح هذه الطرق للتأكد من سلامة وضع المتجهين إلى مكة وتقديم المساعدة لهم، وإحالة أي مخالفين لجهة الاختصاص.
وأشار البقمي إلى أن طريق جدة مكة السريع يعد من أكثر الطرق كثافة، إذ تعبره نحو 80 ألف سيارة يومياً، لذلك جرى الاستعداد لرمضان بفتح 8 مسارات لتسهيل مرور المركبات، ورغم ذلك تعتبر الكثافة المرورية حتى الآن بين خفيفة ومتوسطة، ولم يتطلب الأمر تحويل المركبات إلى طريق مكة جدة القديم أو طريق الليث بالكعكية.
أما نقاط الضبط الأمني الست فهي نقطة الشميسي طريق مكة جدة السريع، ونقطة طريق مكة جدة القديم، ونقطة التنعيم، ونقطة طريق الليث، ونقطة طريق الكر، ونقطة طريق السيل.وفق “أخبار 24”.
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