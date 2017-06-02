أوقفت الشركة السعودية للكهرباء مشروع بناء 2676 وحدة بإسكان الرياض الواقع في شمال مطار الملك خالد الدولي.
وقال مستشار وزير الإسكان المشرف العام على وكالة الإسكان للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال بن بدر وفقاً لصحيفة “الوطن”، إن توقف المشروع جاء بسبب إصلاحات الأعمال الكهربائية.
وأكد أن شركة الكهرباء اشترطت لإعادة إطلاق التيار الكهربائي ضرورة إغلاق المنطقة بالإضافة إلى عدم البناء حتى يتم إطلاق الكهرباء مجدداً، مشيراً إلى أن هناك تواصلا مستمراً مع “الكهرباء” لإنهاء الإصلاحات قبل نهاية رمضان.
وكانت وزارة الاسكان قد وزعت قبل نحو عامين قطع أراض على المستفيدين ضمن مشروعها “أرض وقرض” في مشروعها شمال غرب مطار الملك خالد الدولي
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