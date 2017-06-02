نجحت شرطة الرياض في القبض على أفراد عصابة أظهرهم مقطع فيديو وهم يعتدون على مركبات متوقفة في الطرقات بحي المربع بالرياض، وكسرها وسرقة ما بداخلها في وضح النهار خلال شهر رمضان.
وأكد مصدر أمني في شرطة الرياض، وفقاً لـ”عين اليوم”، أن تحليل المقطع المتداول قاد لإلقاء القبض على جميع الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو وهم يقومون بكسر نوافذ السيارات في نهار رمضان وسرقة المحتويات الموجودة بداخلها، مشيراً إلى أن التحقيقات مازالت جارية معهم للتوصل لآخرين يتعاونون معهم في تصريف المسروقات عبر محال يعملون بها.
وعلى صعيد متصل، كشفت إحصائية لوزاة الداخلية، أن جرائم كسر وسرقة السيارات أو سرقة محتوياتها تزايدت في الآونة الأخيرة، وأن سرقة السيارات أصبحت تتصدر قائمة الجرائم المرتكبة في المملكة، وأن العام الماضي 2016 م شهد 1134 جريمة سرقة سيارة، معظمها في المدن الكبيرة “الرياض، جدة، الدمام”.
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