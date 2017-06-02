كشف المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بجدة، عبدالله أبو زيد، أنهم يتلقون يومياً حوالي 20 بلاغاً عن مشاجرات قبيل الإفطار في رمضان.
وأوضح أبو زيد وفقاً لـ”الوطن” أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بجدة تستقبل يومياً خلال الساعتين الأخيرتين قبل الإفطار حوالي 40 بلاغاً نصفها عن مشاجرات.
من جانبه، أوضح الباحث الاجتماعي مسفر آل ذيبان، أن من أسباب ارتفاع أعداد المشاجرات في رمضان وتحديداً قبيل وقت الإفطار، العجلة حيث يكون الصائم عادة متسرعا لقضاء متطلباته منها قبل الأذان، إضافة إلى اضطرابات النوم واختلاف توقيتاته في رمضان، وتغير أوقات تناول الطعام كذلك، والصداع الذي يجعل الشخص يثور لأتفه الأسباب.
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