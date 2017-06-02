اعتبر كابتن طيار سعودي أن عمل المرأة في مهنة قائد طائرة ومساعد طيار أمر غير مناسب، كونه يتنافى وطبيعة المرأة ودورها الاجتماعي.
وقال الطيار عبدالله السعدي في مقطع فيديو، إنه عمل في مجال الطيران لمدة 30 عاماً، وسيبيّن موقفه من قيادة المرأة للطائرات من منطلق خبرته في هذا المجال، وليس من الناحية الشرعية، التي سيتركها للمتخصصين والفقهاء.
وأضاف السعدي أن العمل في مجال الطيران يجعل العاملين فيه يواجهون عدة صعوبات على مستوى حياتهم الاجتماعية، من جهة الفترات الطويلة التي يبعدون فيها عن زوجاتهم وأبنائهم وأهلهم.
وأشار إلى أن قيادة المرأة للطائرة لا تتناسب مع أي سيدة تطمح في الاستقرار وتكوين الأسرة وممارسة الأمومة، فلن تجد من يهتم ببيتها ولا بأطفالها، مبيناً أن السيدات العاملات في المجال، إما أن يكن مسترجلات أو مشتتات بلا زوج وبلا أطفال، ويسعين فقط نحو المادة.
وكانت الخطوط السعودية قد نفت صحة ما تم تداوله، بشأن قبول عدد من السعوديات للتدريب ودراسة الطيران، لافتة إلى أن هناك أعداداً كبيرة من الحاصلين على رخص الطيران والمبتعثين لدراسة علوم الطيران من الشباب السعوديين، مما يلغي الحاجة لابتعاث سعوديات للتدريب على الطيران.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج