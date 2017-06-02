تمسكت المحكمة العامة في جدة بحكمها القاضي بالقتل قصاصاً على قاتل الفتاة المعروفة بـ”فتاة السامر”، بعدما أعادت النظر في القضية مرة أخرى بناءً على قرار محكمة الاستئناف، دون أن تشير إلى مصير عقوبة شقيق القاتل في الحكم الأول والتي كانت حبسه 5 سنوات.
وذكرت مصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن المحكمة بررت حكمها الأول بتوفر شروط القصاص بعدما ثبت لديها قيام المدان الأول بقتل المجني عليها عمداً وعدواناً بتوجيه عدة ضربات لها تسببت في وفاتها، لافتةً إلى أنها لم تبت في مصير عقوبة شقيق القاتل.
وبحسب تفاصيل القضية٬ فإن الجاني (30 عاماً) ويعمل موظفاً حكومياً في محافظة خليص٬ احتجز الضحية لمدة شهر في إحدى الاستراحات٬ ومن ثم قتلها عمداً بعد ضربها عدة ضربات٬ واستدعى شقيقه ليعاونه على رميها بأحد الشوارع بحي السامر بجدة، فيما قضت المحكمة بعد النظر في القضية بالقصاص من القاتل والحبس 5 سنوات لشقيقه.
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