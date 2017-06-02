صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أنه وفي إطار متابعة وتعقب الجهات الأمنية للأنشطة الإرهابية التي تستهدف أرواح الأبرياء والممتلكات العامة من قبل عصابات الإجرام بمحافظة القطيف، فقد تم رصد سيارة من نوع “تويوتا أسكويا” مسروقة، استخدمت في ارتكاب جرائم إرهابية وجنائية، وقام رجال الأمن بإعطابها نتج عن ذلك اشتعال النيران فيها وانفجارها ومقتل شخصين كانا بداخلها.
وأوضح المتحدث الأمني أن الحادث وقع عند الساعة الخامسة من مساء أمس (الخميس) في شارع الملك عبدالعزيز بمحافظة القطيف، وأن السيارة معمم عن سرقتها قبل 5 أشهر.
وأضاف أنه يجري الآن العمل على التحقق من هوية القتيلين، فيما لم يتعرض أحد من المواطنين أو المقيمين أو رجال الأمن لأذى في الحادث، لافتاً إلى أنه خلال المعاينة الأولية لموقع السيارة تم العثور على أسلحة نارية وذخيرة تعرض بعضها للاحتراق والانفجار.وفق “أخبار 24”.
وقال إن الجهات الأمنية تباشر تحقيقاتها بهذا الصدد وسيتم الإعلان بالمستجدات لاحقاً.
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