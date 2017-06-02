رد الشيخ سلمان العودة على فتاة “وهبته نفسها” عارضةً عليه الزواج منها، مبدياً سعادته باسمها وداعياً الله لها أن يرزقها شاباً صالحاً للزواج منها، فيما لقيت الواقعة تفاعلاً كبيراً وردوداً طريفة من محبي ومتابعي العودة.
وعرض الدكتور “العودة” في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بـ”تويتر”، طلب الفتاة وتدعى “هياء العبدلله”، أرسلت له عبر وسم “مع سلمان” قائلةً: “تزوجني يا شيخ وهبتك نفسي”، ليرد عليها في تغريدته قائلاً لها:” أما اسمك فأشهد أنه حبيب إلى قلبي.. اللهم زوجها شاباً صالحاً يخاف الله فيها ويسعدها”.
فيما لقيت تغريدتي العودة والفتاة ردوداً طريفة من متابعيهما، حيث عبرت بعض الفتيات عن إعجابهن بتصرفها متمنيات أن يقبل طلبها، كما غرد آخرون طالبين من العودة تزويجها إياهم، بينما عبر فريق ثالث عن استيائهم واستغرابهم من تصرف الفتاة.وفق “أخبار 24”.
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