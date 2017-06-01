أقدم مواطن في العقد الثالث من عمره، يعاني اضطرابات نفسية على أداء أذان المغرب من أعلى منزله أمس الأول (الثلاثاء) قبل الموعد بخمس دقائق، ما تسبب في إفطار عدد من سكان حي “وعيرة” شرق المدينة المنورة.
وكان سكان الحي في انتظار أذان المغرب قبل أن يقوم المواطن الذي يعاني من اعتلالات نفسية بالصعود أعلى منزله وإطلاق الأذان قبل موعده مستخدما مكبر صوت.
وبعد أن تناول سكان الحي الإفطار فوجئوا بصوت الأذان من جديد عبر جامع الحي، ليتبين أن الأذان الأول غير صحيح وأطلقه مواطن يعاني اضطرابات نفسية، وفقاً لـ “عكاظ”.
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