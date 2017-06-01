أعلن نادي الهلال، اليوم (الخميس)، عن إنهاء 36 قضية محلية ودولية تتعلق جميعها بشؤون الاحتراف، وذلك بقيمة (77.018.686 ريالا).
وأوضح عضو مجلس الإدارة المشرف على الإدارة القانونية، “ثامر الجاسر”، في بيان رسمي، أنّ (25) قضية من القضايا التي أنهاها النادي تعتبر قضايا دولية بلغت قيمتها (63.675.186 ريالا).
وأضاف أن مجلس إدارة النادي تمكن من إغلاق 8 قضايا محلية؛ بقيمة (13.343.500 ريال)، مشيرا إلى أنّ القضايا التي أنهاها النادي جميعها في مراحلها الأولى من مسارها القانوني.
من جهته، أوضح أمين الصندوق بالنادي، “ثامر الطاسان”، أنّ الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس الإدارة تكفّل بـ 32% من مبالغ القضايا، فيما تم سداد ما نسبته 30% من خلال مداخيل النادي، ودعم أعضاء الشرف، بينما أنهت خزينة النادي 38 ٪ من مبالغ القضايا، من خلال القرض البنكي الذي طلبه مجلس الإدارة في وقت سابق.وفق “أخبار 24”.
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