قضت هيئة الفصل في المخالفات المرورية بإدارة مرور الرياض بسجن مفحط لمدة ستة أشهر وتسجيل مخالفة تفحيط للمرة الثانية بحقه، والبالغة قيمتها 40 ألف ريال.
كما ألزمت الهيئة المفحط بتسديد قيمة التلفيات التي تسبب بها لجميع المركبات التي تضررت منه، وذلك بعدما دأب على استئجار المركبات والتفحيط بها، وفي إحدى المرات انقلب بإحداها ولاذ بالفرار.
وأكدت إدارة مرور الرياض أنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة على كل من يسلك هذا السلوك المشين.وفق “أخبار 24”.
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