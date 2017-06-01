فسر الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، معنى الراجفة، التي قالها رب العزة في كتابه العزيز، قائلاً: إن الإرجاف هو الاضطراب، أي ترجف بالأرض، يقال رجفة يعني اضطراب، مضيفا أن الإرجاف يقع في كل عصر ومصر، لكن حق على الناس ألا يصغوا للمرجفين، مثلاً بلادنا هذه المباركة فيها ثلاثة مجالس عليا مجلس الوزراء يرأسه الملك أيده الله ومجلس الشؤون السياسية والأمنية يرأسه ولي العهد، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يرأسه ولي ولي العهد وفقهم الله لكل خير.
وأضاف المغامسي أن أعضاء هذه المجالس الثلاثة هم رجالات الدولة ولدوا بها ونشؤوا فيها وترعرعوا فيها وهم قطعا ليسوا بمعصومين، لكنهم يجتهدون فيما يغلب على ظنهم مما يصلهم من طرائق وأخبار مما فيه مصلحة البلاد والعباد.
وتابع أن حقهم علينا أن ندعو الله لهم بالتوفيق، وأن نسأل الله لهم التأييد ولو قدر أن أحدنا غلب على ظنه وهو من أهل الاختصاص في الشيء الذي ينقده أن أمراً ما ليس حسن أن يصل إليهم بطريقة أو بأخرى، ثم يخبرهم فيسمع منهم إما أن يكونوا قد أزالوا الشبهة عنه وإما أن يرضوا ما قدمه من نصح لهم، فينتهي بذلك كل ما يقع في الذهن من لبس، محذرا من صنيع المرجين قائلا: “ أما صنيع المرجفين، فإنهم يأتون للناس فيقولون أقاويل، إما شيئاً صغيراً يعظموه، وإما باطلاً يقدموه في صورة حق، وإما كذا يختلقونه وإما شخصا يثيرون حوله الأقاويل حتى يفقد ثقة الناس به، وهذا صنيع المرجفين في الأرض ”.
وفق “صدى”.
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