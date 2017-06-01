أحبط رجال الجمارك في منفذ حالة عمار اليوم (الخميس) محاولتين لتهريب كمية من حبوب “الكبتاجون” المحظورة بلغت 128.312 حبة، مُخبأة داخل مركبة خاصة، والأخرى كانت في حافلة قدِمتا للمملكة عبر الجمرك.
وأوضح خالد الرميح مدير عام جمرك حالة عمار، أنه تم إحباط تهريب تلك الكميات من خلال محاولتين, الأولى أثناء أداء المراقب الجمركي مهام عمله قدمت حافلة تحمل عدد من الركاب لأداء مناسك العمرة وعند القيام بالإجراءات الجمركية للأمتعة عُثر على كمية بلغت 77.075 حبة من حبوب “الكبتاجون” مُخبأة بطريقة سرية داخل مُعلبات مواد غذائية في محاولة لاستغلال التسهيلات المقدمة لضيوف الرحمن.
وأضاف أن المحاولة الثانية كانت لإحدى المركبات القادمة للمملكة والتي عُثر بداخلها على كمية من حبوب “الكبتاجون” المحظورة بلغت 51.237 حبة، كانت مُخبأة داخل مخابئ سرية بتجويف “طبلون” المركبة معدّة لغرض التهريب.وفق “أخبار 24”.
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