ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطنين في العقد الثالث من العمر بتهمة سرقة استراحات ومحال تجارية، بجنوب وغرب الرياض.
وقال الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة إنه بعد التحقيق والتحري حول العديد من البلاغات التي وردت حول سرقات لاستراحات ومحال تجارية تم الاشتباه في شخصين، وتم القبض عليهما من خلال كمين محكم نصب لهما.
وأوضح أنهما أقرا خلال التحقيقات الأولية معهما بارتكاب 8 جرائم سرقة، من خلال توزيع الأدوار بينهما، ومن ثم تقاسم المسروقات، التي تجاوزت قيمتها 50 ألف ريال.
وأبان أنه تم إيقاف المتهمين بمركز الشرطة المختص لحين استكمال إجراءات التحقيق، ومعرفة مدى صلتهما بعدد من القضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول، مضيفاً أنه تم إشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما تمهيداً لتقديمهما العدالة.وفق “أخبار 24”.
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