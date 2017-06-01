كشفت مصادر بعض التفاصيل عن المعلم الذي قتل مواطناً ومقيماً عربياً وأصاب آخر آسيوياً داخل مدارس المملكة شمال الرياض، موضحة أنه عراقي الجنسية ومتزوج من مواطنة سعودية.
وقالت المصادر وفقاً لـ”الحياة” إن القاتل حاصل على دكتوراه في الشريعة ويبلغ من العمر 40 عاماً ويحمل الجنسية الأمريكية، لافتة إلى أنه كان يعمل معلماً لمادة الدين والشريعة بالمدرسة، وتم فصله منها قبل 4 سنوات.
وكانت إدارة مدارس المملكة، قد أصدرت بياناً قالت فيه إن معلماً من جنسية عربية مفصولاً من المدرسة قبل 4 سنوات هو من أطلق النار على الضحيتين، مشيرة إلى أن سبب فصله هو عدم اتزان شخصيته.
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