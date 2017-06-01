سقط القيادي الحوثي علي الخزان في قبضة قوات الشرعية، وذلك بعد أن نجحت في ضبطه قبل هروبه خارج البلاد.
وكشفت مصادر مطلعة، أن الخزان كان متخفيا في محافظة مأرب، وحاول الهروب باتجاه سلطنة عمان ومن هناك إلى بيروت، قبل أن تلقي قوات الشرعية القبض عليه.
وأوضحت المصادر وفقا لـ”الوطن”، أن كثيرا من قيادات الميليشيات الحوثية بدأت الهروب خارج اليمن عبر المنافذ المختلفة، فضلا عن المعلومات المترددة عن هروب عبدالملك الحوثي إلى الخارج، بسبب تفاقم الخلافات في صفوف الميليشيات وتأزم مواقفهم، خاصة المتورطين في نهب أموال وعقارات الشعب اليمني.
وقالت المصادر إن القيادات التي تخطط للهروب قامت أيضا بتحويل الأموال التي نهبتها إلى بيروت، وبعضهم يعرض أموالا طائلة وكبيرة لبعض المسؤولين من أجل السماح لهم بالهرب.
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