قالت الإدارة العامة للجوازات إن أكثر من 5.7 مليون شخص قدموا لأداء العمرة، وذلك منذ مطلع العام الحالي حتى الثالث من رمضان الجاري.
وأوضحت الجوازات أنه تم حتى الآن إنهاء إجراء مغادرة 5.2 مليون معتمر، عبر كافة المنافذ البرية، والبحرية، والجوية.
من جهته، وجه مساعد مدير الجوازات لشؤون الحج والعمرة اللواء خالد الجعيد منسوبي الجوازات بمطار الملك عبدالعزيز بجدة بضرورة تسريع وتيرة العمل، وبذل مزيد من الجهد لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن.
ودعا المعتمرين لعدم التأخر عن المغادرة، أو البقاء بعد انتهاء المدة المحددة لهم، وذلك لتفادي العقوبات المترتبة على التأخر بعد انتهاء تأشيرة الدخول والتي تصل للغرامة 50 ألف ريال، والسجن لمدة ستة أشهر مع الترحيل.
وشدد على المواطنين والمقيمين بعدم نقل، أو تشغيل، أو إيواء المعتمرين المتأخرين عن المغادرة، أو التستر عليهم، وذلك حتى لا يعرضوا أنفسهم للعقوبات المترتبة على تلك المخالفات.وفق “أخبار 24”.
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