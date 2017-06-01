كشف مدير مستشفى الملك فهد المركزي الدكتور عبدالمطلب النجمي، أن مركز فحص الزواج بالمستشفى أصدر 975 شهادة توافق صحي للزواج بين الطرفين و95 شهادة عدم توافق صحي خلال الـ6 أشهر الماضية.
وأوضح النجمي، وفقاً لـ”الوطن”، أن الحالات التي صدرت لها شهادات عدم توافق، أثبتت التحاليل والفحوص أن إتمام الزواج سيؤدي بالتأكيد إلى إنتاج أطفال مصابين بأمراض وراثية ومزمنة.
وأضاف أن المركز خلال الـ6 أشهر الماضية أجرى فحوص زواج لـ2621 مراجعا، منهم 1907 عينات سليمة، و385 حالة حاملة للأنيميا المنجلية، و19 عينة مصابة بالأنيميا المنجلية، و76 عينة حاملة للثلاسيميا، وحالة واحدة فقط مصابة بالثلاسيميا.
كما اكتشف مركز فحص الزواج خلال الفترة ذاتها 10 حالات هيموجلوبين غير طبيعي، و28 حالة لفيروس الكبد “ب” وحالتين لفيروس الكبد “ج”، وحالة واحدة لفيروس نقص المناعة المكتسبة.
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