ذكر مساعد وزير المالية للشؤون المالية الفنية المكلف هندي السحيمي أن إعداد الميزانية العامة للدولة سيمر خلال السنوات الثلاث القادمة على ثلاث مراحل رئيسة.
وأضاف السحيمي أن المرحلة الأولى سيتم فيها إصلاحات فورية لبرنامج إعداد الميزانية، والثانية تحسين مراجعة الإنفاق الحكومي، والثالثة الوصول إلى أعلى مستوى من الالتزام، والشفافية، والمشاركة.
وأشار خلال اختتام جلسات ورش عمل مناقشة إعداد الميزانية العامة للدولة لعام 2018م، التي عقدتها وزارة المالية في معهد الإدارة العامة بالرياض، إلى أن المرحلة القادمة لإعداد ميزانية 2018 ستشهد اجتماعات لجان إعداد مشروع الميزانية كالمصروفات، والإيرادات، ولجنة التوقعات؛ لتحضير إعداد تقرير نهائي يشمل النتائج التي تم التوصل إليها والاقتراحات المناسبة.وفق “أخبار 24”.
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