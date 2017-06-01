بعد نهاية فترة إعارة اللاعب السوري عمر خربين لنادي الهلال خلال الأشهر الستة الماضية قادما من نادي الظفرة الإماراتي (انتهت إعارته رسميا بعد نهاية مباراة الفريق التي أقيمت مساء أمس أمام فريق استقلال خوزستان في إياب دور الـ16 من البطولة الآسيوية) صرح لـ«عكاظ» نائب رئيس نادي الظفرة أحمد عمران حول انتقال اللاعب عمر خربين للهلال، إذ قال: «الهلال قدم في وقت سابق عرضا رسميا لنادي الظفرة من أجل شراء بطاقة اللاعب التي يملكها نادي الظفرة، ونحن في نادي الظفرة نؤكد مجددا بأن اللاعب خربين هلالي الموسم القادم بنظام الإعارة، إلا إذا استجد أمر آخر في المبلغ المقدم من الهلال لشراء عقد اللاعب بالكامل».
وأضاف: «سنتعاون مع الهلال في هذا الجانب ولن نقف في وجه اللاعب عن وجهته القادمة، إذ أكد اللاعب أنه يريد الهلال ويفضله على أي ناد آخر مهما كان المبلغ»، مبينا أن الهلال له الأولوية في الحصول على خدمات اللاعب رغم العروض العديدة والجيدة التي وصلت لكسب خدماته.
على صعيد آخر، أصبح لاعب الهلال عبدالمجيد الرويلي أول اللاعبين المغادرين للبيت الهلالي الموسم القادم إلى نادي التعاون لمدة سنة، بعد أن أبدى اللاعب موافقته على الانتقال، إذ اتفقت إدارة الناديين على جميع التفاصيل المالية، ومن المنتظر أن تعلن الإدارة التعاونية انتقال الرويلي إلى صفوفها خلال الساعات القادمة.
من جانب آخر، أكد مصدر بنادي الهلال أن المدرب دياز طلب من الإدارة الهلالية جلب لاعبين محليين مؤثرين لتقوية المراكز التي يحتاجها الفريق الموسم القادم، في خطيى الهجوم والدفاع.
وفي شأن آخر، ذكر مصدر بأن اللاعب الهلالي عبدالعزيز الدوسري رفض العروض المقدمة له من الأندية الأخرى وطلب البقاء في الهلال الموسم القادم، مع الموافقة على الخصم من عقده الحالي. يذكر أن الدوسري تبقى له موسم مع الهلال.
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