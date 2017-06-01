رفضت إدارة الاتحاد التعليق على حديث رئيس نادي الزمالك الذي دار بينه وبين لاعبي فريقه بنادي الزمالك خلال الحصة التدريبية، وأكدت الإدارة بأنها لا تزال تنتظر رد الرئيس مرتضى منصور بخطاب رسمي حول العرض التي قدمه لكسب خدمات اللاعب محمود ” كهربا ” موسماً إضافي ، مبينةً بأن ما ذكره يعد أمراً شخصياً بينه و بين أعضاء الجهاز الفني لفريقه وللاعبيه وأنه ليس من حقهم التعليق على ما يدور داخل نادي الزمالك وأنهم خاطبوا الإدارة بخطاب رسمي قدموا من خلاله العرض المالي المناسب وينتظرون الرد رئيس الزمالك بخطاب رسمي.وفق “الرياض”.
و كان رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور قد أعلن عن عدم رغبته إعارة في لاعب وسط الفريق محمود عبدالمنعم ” كهربا ” أو بيع عقده لأي نادي
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