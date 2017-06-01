أكد نجم نادي الهلال السابق، صالح النعيمة، أن الفريق يحتاج في الموسم المقبل إلى تصعيد لاعبين واستقطابات محلية وأجنبية مميزة، توازي تطلعات الجماهير الهلالية، مؤكدا أن الموسم الحالي كان ناجحا بكل المقاييس.
وكان الهلال قد استطاع الوصول إلى دور الثمانية في بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك عقب تغلبه على استقلال الأحواز الإيراني بهدفين مقابل هدف وحيد، في مواجهة إياب دور الستة عشر من المسابقة، والتي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة.
وكان الهلال قد فاز ذهابًا على فريق استقلال الأحواز بهدفين مقابل هدف وحيد، وذلك في المباراة التي أقيمت منذ أسبوع في سلطنة عمان.
وقال النعيمة في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “موسم ناجح بكل المقاييس.. شكراً للجميع.. إدارة وأعضاء شرف.. لاعبين وجهاز تدريبي وجماهير.. القادم يحتاج تصعيد واستقطابات محلية وأجنبية توازي التطلعات”.وفق “النادى”.
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