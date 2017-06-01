استشهد صباح أمس الأربعاء العريف عبدالعزيز التركي، أحد المصابَين في حادثة انفجار عبوة ناسفة ببلدة العوامية بمحافظة القطيف، متأثراً بجراحه في الحادث الذي وقع صباح الإثنين الماضي.
وأكَّد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، وفقاً لصحيفة “مكة”، نبأ استشهاد العريف التركي، داعياً له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.
وكان الشهيد التركي وهو من أبناء الأحساء، قد التحق بقوات الطوارئ قبل 5 سنوات بالقطيف، وكان يتمتع بعلاقات طيبة مع جميع زملائه ومعارفه، وأصيب مؤخراً مع زميل آخر له، ونقل إلى العناية المركزة قبل أن تفيض روحه إلى باريها.
وقد أديت صلاة الجنازة على الشهيد التركي أول من أمس في جامع خادم الحرمين الشريفين بحي الرقيقة بالهفوف، حيث تقدم المصلين محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي.
وكان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية صرح قبل يومين أن دورية أمن تعرضت لانفجار عبوة ناسفة من نوع (IED) صباح الإثنين الماضي وذلك أثناء أداء مهامها بالقرب من دوار حي الريف ببلدة العوامية بمحافظة القطيف ما نتج عنه إصابة رجلي أمن ونقلهما إلى المستشفى.
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