شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، في أعمال الخياطة والصيانة التي تجرى لثوب الكعبة المشرفة.
وأظهرت صورة نشرها الحساب الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على صفحته بـ”تويتر” أمس (الأربعاء)، الشيخ السديس وهو ممسك بإبرة ومخيط خلال أعمال خياطة وصيانة ثوب الكعبة.
ولقيت الصورة تداولاً كبيراً من متابعي الحساب، مشيدين بحرص الشيخ السديس على متابعة الأعمال التي تجرى للكعبة بشكلٍ مستمر.وفق “أخبار 24”.
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