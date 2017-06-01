قالت مصادر إن وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله وجّه بسرعة إنهاء معاناة أكثر من 200 من منسوبي وزارته من المرابطين في الحدين الجنوبي والشمالي ومختلف الوحدات بمناطق المملكة، بتسديد ديونهم.
وأوضحت المصادر أن السداد شمل ديون الحق الخاص الصادر فيها حكم قضائي بما لا يزيد على 300 ألف ريال.
فيما شدد الأمير متعب على سرعة إنهاء إجراءات خروج المسدد ديونهم، ليتمكنوا من قضاء ما تبقى من شهر رمضان المبارك مع أهليهم وذويهم.
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