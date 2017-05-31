احتفلت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز -ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر- بتخريج دفعة من الطلاب العسكريين في برنامجي مهارات الحاسب الآلي والاتصالات الإدارية الفعالة لمنسوبي قوات أمن المنشآت في محافظة الخرج وحوطة بني تميم، وذلك برعاية وتشريف من سعادة مدير الجامعة المكلف الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحامد، وبحضور سعادة وكيل الجامعة الدكتور عبد الله بن عبد الله الجمعة وقائد قوات أمن المنشآت بمنطقة الخرج المقدم نايف الرفيق.
بدأ الحفل بكلمة لسعادة عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور خالد بن عبد الله الغملاس أوضح فيها أهمية التعاون بين العمادة والقطاعات العسكرية والذي تطرحه الجامعة ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالتعاون مع قوات أمن المنشآت، ويهدف البرنامج إلى إعداد وتطوير 45 من منسوبي قوات أمن المنشآت في المحافظة لأن يكونوا مزودين بالعلوم والمهارات لأداء ما يسند إليهم من مهام عسكرية بكفاءة واقتدار، مبيناً أن هذا التعاون يمثل نقلة نوعية في مسيرة العمادة؛ إذ إن خدمة المجتمع وبالأخص المجتمع العسكري هدف استراتيجي للعمادة وأن التكامل بين الخبرات الأكاديمية المدنية والعسكرية يمثل مدخلاً أساسياً للارتقاء بمنظومة التعليم العسكري وتنمية الموارد البشرية به، وأن الجميع يعمل معاً من أجل هدف واحد وهو نهضة وطن وفق رؤية 2030.
بعد ذلك ألقى سعادة مدير الجامعة المكلف الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحامد كلمة له بهذه المناسبة أعرب فيها عن شكره وتقديره لعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في الجامعة على جهودها المميزة في تقديم كل ما من شأنه خدمة المجتمع وتحقيق أهداف الجامعة، مبيناً أن دور الجامعة لا يقتصر على تقديم التعليم وإجراء البحوث فقط.. ولكن يمتد للتعاون مع الجهات العسكرية لتدريب وتأهيل منسوبيها الذين يقدمون خدمة جليلة في حماية الوطن وممتلكاته، وقد شرفت الجامعة بتولي هذه المهمة العلمية الوطنية وجعلت لها الأولوية الكبرى ولهذا قامت بتوظيف كافة قدراتها ومواردها لتلبية مختلف متطلبات البرنامج.
ثم ألقيت بعد ذلك كلمة الخريجين عبروا خلالها عن شكرهم وتقديرهم لسعادة مدير الجامعة على رعايته للحفل، مبيناً أنهم حظوا بالرعاية الكاملة والاهتمام طيلة فترة دراستهم في العمادة وفق منهجية علمية عالية تساعدهم بالرقي في إنجاز مهامهم على أكمل وجه.
وفي الختام تم تسليم شهادات التخرج للمتدربين والتقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة.
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