تحت رعاية على شرف مساعد رئيس المحكمة العامة الخرج الشيخ ابراهيم الغنام اقام منسوبي المحكمة العامة بالخرج يوم الاربعاء الماضي 28/8/1438هـ حفل تكريم لزملانهم المقاعدين عبدالله بن فهد الجميعه وفهد بن سيف العتبيي و ناصر بن ابراهيم العويضي وقد بدأ حفل الكريم بالقران الكريم ثم القى الشيخ ابراهيم الغنام كلمة أشاد فيها بهذه المبادرة الطيبة في تكريم الزملاء حث المكرمين على مواصلة العطاء وتمنى لهم التوفيق والسداد ثم أعقب ذلك بتسليمهم دروع شكر وتقدير وهدايا مقدمة من منسوبي المحكمة وحضر هذا الحفل جميع من الزملاء والاصدقاء تمنوا للمكرمين التوفيق والسداد في حياتهم.
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