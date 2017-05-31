وقعت موبايلي أعمال اتفاقية مع شركة مايكروسوفت العربية وذلك لتوفير وتقديم خدمات مايكروسوفت السحابية وأدوات الإنتاجية عبر الإنترنت مثل Office 365 و Dynamics و Enterprise Security suite وذلك لتلبية احتياجات السوق السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقد تم توقيع الاتفاقية بحضور المهندس إسماعيل الغامدي الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في موبايلي والمهندس سمير نعمان رئيس شركة مايكروسوفت العربية.
وتعكس هذه الاتفاقية جهود موبايلي أعمال في تطوير وتحسين خدمات قطاع الأعمال من خلال الجمع بين الخدمات القائمة مع منتجات مايكروسوفت السحابية لدعم العملاء بشكل فعال.
وتعليقاً على توقيع الاتفاقية صرح المهندس إسماعيل الغامدي الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في موبايلي: “نسعد بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة مايكروسوفت والتي تأتي لتأكد دور موبايلي الريادي في قطاع الأعمال بالأخص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويؤكد جهود موبايلي في تحسين القطاع من خلال توفير خدمات مايكروسوفت السحابية، هذا ونسعد بشركاتنا الناجحة خلال السنوات الماضية ونتطلع لاستكمال الشراكة الناجحة مستقبلاً”.
ويجمع موبايلي أعمال وشركة مايكروسوفت العربية شراكة استراتيجية منذ فترة طويلة حققت من خلالها موبايلي تواجدًا قويًا في السوق المحلي، كما يعد التعاون المشترك بينهما نموذجًا حيًا للشراكات التي تقوم بها موبايلي لتطوير الخدمات التي تقدم لقطاع الأعمال والأفراد في المملكة.
ومن جانبه قال المهندس سمير نعمان رئيس شركة مايكروسوفت العربية: ” نحن سعيدون بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة موبايلي أعمال، والتي سينتج عنها توفير حلول مايكروسوفت التي تساهم في رفع إنتاجية وكفاءة وأمن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعد هذه الشراكة جزء من إلتزامنا لتمكين الأفراد والمنشآت من تحقيق المزيد خاصة في الحقبة الزمنية التي نعيشها والتي باتت تعتمد على الحوسبة السحابية كبيئة تحتية لها”.
وتسهل حلول مايكروسوفت السحابية للإنتاجية “أوفيس 365” على المنشآت الصغيرة والمتوسطة إنجاز مهامهم بشكل أسرع وأكثر ذكاء مقابل اشتراك شهري يضاف الي فاتورة الخدمة الشهرية تبدأ من 16 ريال شهريا شاملة الدعم الفني والخدمات. ويستطيع المشتركون استخدام وتبادل الوثائق بأمان وسرية كما يمكن لهم الانتقال بها عبر أجهزتهم العاملة بنظام التشغيل “ويندوز 10” أو الهاتف الحمول من أي نظام تشغيل أخر، سواء كانوا يعملون بالاعتماد على تطبيقات أوفيس للأجهزة المحمولة الذكية أو حتى تطبيقات الكومبيوترات المكتبية “أوفيس 365” التي تعتمد على تقنيات الحوسبة السحابية من مايكروسوفت.
وتهدف الاتفاقية إلى رفع مستوى التعاون التقني المشترك بين الجانبين وتوفير تقنيات مايكروسوفت السحابية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى التزام مايكروسوفت بتطوير مهارات العاملين في هذه المنشآت لتحويلها إلى بيئة خالية من الأوراق، وذلك باستخدام حلول مايكروسوفت السحابية.
يذكر أن الخدمات السحابية من موبايلي أعمال توفر مرونة واعتمادية عالية حيث تمتلك الشركة 48 مركز بيانات وتقنية، توفر من خلاله مساحة للمنشآت لوضع أجهزة الخادم والتخزين وأجهزة الشبكة فيها بشكلٍ موثوقٍ بها على مستوى المملكة، كما أن مراكز البيانات من الفئة الثالثة والفئة الرابعة والتابعة لموبايلي معتمدة من قِبل (™Uptime Institute) وتوفر من خلالها خصائصًا أمنية للأجهزة ولأمن الشبكة بعدة مستويات، بالإضافة إلى وجود تكرارٍ كاملٍ للطاقة في المراكز واتصال شبكةٍ أسرع.
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