بإشراف ومتابعة من رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس / أحمد بن محمد البكيري وضمن الحملات المكثفة التي تقوم بها وكالة الخدمات والمتمثلة بإدارة الرقابة الصحية ، وخلال الجولات على المطاعم والمطابخ ومستودعات الأغذيه بالمحافظة .
تم مصادرة مجموعة من المواد الغذائيه المنوعة منتهية الصلاحيه واخرى لمخالفة شروط التخزين ومصادرة كميات من اللحوم والدجاج والاسماك و مصادرة كميات من الخضار والفواكة يظهر عليها علامات التلف والفساد .
وكذلك تم مصاردة أدوات طبخ غير صالحه للأستخدام واتلافها وتطبيق الجزاءات على المخالفين حسب الأنظمة واللوائح .
كما تم متابعة الاشتراطات الصحيه للمحلات خلال الحملة ورصد المخالفين واغلاق بعض المحلات لتحسين وضعهم وتنفيذ جميع التجهيزات المطلوبه.
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