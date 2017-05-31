قدم المشرف العام على الفريق الأول بالنادي الأهلي وجدي الطويل استقالته رسمياً من الإشراف العام على الفريق بعد ان امضى مايقارب الثمانية اشهر، بعد استقالة المشرف السابق حسام ابوداود.
وسيفتح مسيرو الأهلي خلال اليومين المقبلين عددا من الملفات المهمة جداً، على رأسها ملف الإدارة، والمدرب وادارة كرة القدم ويعتبر اللاعب السابق باسم ابوداود هو الاقرب لخلافة الطويل على المنصب.
يشار إلى أن الطويل رفض في بداية الامر العمل في الأهلي لارتباطه بإدارة احدى الشركات الخاصة، لكن ضغوط المرزوقي واتصال الرمز الأمير خالد جعلته يوافق على العمل في هذا المنصب قبل أن يترك مكانه باستقالته أمس.وفق “النادى”.
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