ودع لاعب العين عمر عبد الرحمن، زميله ناصر الشمراني، الذي خاض مع الزعيم آخر مباراة له أمام استقلال طهران الإيراني أمس الأول وانتهت بنتيجة 6-1، وأحرز خلالها اللاعب الدولي السعودي آخر أهدافه بإحراز الهدف الخامس للزعيم، وأشار عموري، خلال مقطع فيديو تداوله إلى اللاعب الزلزال مؤكداً أنه سيفتقده في الفريق، وبدوره رد الشمراني، بنفس الكلمة وانا سافتقدك ايضا ثم احتفل اللاعبان بالفوز العريض على الفريق الإيراني بطريقتهما الخاصة.
وفق “النادى”.
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