أصدر رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري عدة قرارات لترقية عدد من الموظفين ببلدية محافظة الخرج وهم كالتالي:
1- عامر ناصر العجمي للمرتبة العاشرة
2- محمد عبدالله الحمزة للمرتبة التاسعة
3- خالد محمد العامر للمرتبة التاسعة
4- جميل مساعد العتيبي للمرتبة الثامنة
5- سليم أحمد الحمين للمرتبة الثامنة
6- إبراهيم سالم اليميني للمرتبة الثامنة
7- وليد عبدالرحمن الرويبعة للمرتبة الثامنة
8- سالم محمد الزهراني للمرتبة الثامنة
9- بندر هلال الثقفي للمرتبة السابعة
10- دخيل راشد القحطاني للمرتبة السابعة
11- فهد سعد الخريف للمرتبة السابعة
12- بندر سالم الدوسري للمرتبة السابعة
13- يحيى حسن الزهراني للمرتبة السابعة
14- عبدالله سعود العتيبي للمرتبة السابعة
15- محمد سعد الزهراني للمرتبة السابعة
16- علي عيسى مغرم للمرتبة السابعة
17- سالم عبدالله الشهري للمرتبة السابعة
18- عبدالله عبدالرحمن الهديب للمرتبة السابعة
19- محمد محمد الرويس للمرتبة السابعة
20- حسن محمد الجميع للمرتبه السابعة
21- ماجد عطيه الزهراني للمرتبة السابعة
22- عبدالالة عبدالمحسن الدغفق للمرتبة السادسة
23- راشد عبدالله الخزيم للمرتبة السادسة
24- فهد عبدالله الدوسري للمرتبة السادسة
25- إبراهيم علي القاسم للمرتبة السادسة
26- ثامر فضي العنزي للمرتبة السادسة
27- محمد عبدالعزيز البياهي للمرتبة السادسة
وقد عبر جميع المترقين عن عظيم شكرهم لسعادة رئيس بلدية محافظة الخرج على هذه الثقة مؤكدين أن الترقية ستكون بعون الله خير حافز لمزيد من البذل والعطاء،
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