تسببت العاصفة الرملية الشديدة التي تأثرت بها المناطق الشرقية من المملكة في تهاوي أعمدة الإنارة واللوحات الإرشادية على الطريق الرابط بين محافظة بقيق وبلدة عين دار.
وأظهر مقطع فيديو سقوط الأعمدة واللوحات الإرشادية، ما سبب إغلاق الطريق بشكل جزئي، ورفع من خطورة تعرض سالكي الطريق للخطر بسبب انعدام الرؤية.
وبحسب خبراء في شؤون المناخ، فإن العاصفة الرملية التي ضربت المنطقة الشرقية وصلت سرعتها القصوى إلى نحو 70 كيلومتراً/ساعة، في حين بلغ متوسط سرعة الرياح في تلك المناطق 55 كيلومتراً/ساعة.
وفق “أخبار 24”.
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