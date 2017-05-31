نشر لاعب فريق مانشستر يونايتد المحترف الفرنسي بول بوجبا مقطع فيديو يودع فيه المملكة، ويشيد بالحفاوة التي لقيها خلال زيارته للحرمين الشريفين.
وقال بوجبا في المقطع: “السلام عليكم، أود أن أقدم شكري لكل شخص في المملكة العربية السعودية على مساعدتهم إياي. وأنا الآن عائد لأوروبا؛ لكن سأعود للمملكة إن شاء الله في وقت قريب”.
وأضاف: “أرجو أن يتقبل الله دعائي، ويحفظكم من كل مكروه، وأقول لكم من الآن عيد مبارك للجميع، على أمل أن ألقاكم قريباً”.
وفق “أخبار 24”.
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