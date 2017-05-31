ذكرت مصادر مطلعة أن ناديا منافسا للاتحاد قدم عرضا مغريا للاعب الوسط معتز تمبكتي، لضمه من الموسم المقبل، خاصة أن اللاعب حر التوقيع في الفترة الحالية، ويجد تجاهلا من إدارة العميد، لا تتناسب مع المستويات المميزة التي قدمها خلال الفترة التي شارك فيها، وكأن أبرزها ما قدمه من تألق في مباراة الاتحاد والأهلي، كمحور ثانٍ وهي الخانة التي تحتاجها أغلبية الفرق الكبيرة. مصادر تؤكد أن العرض جدي ومغرٍ وينتظر توقيع اللاعب، الذي فضل التريث تقديرا للمحبة الكبيرة التي وجدها من جماهير العميد، التي دأبت على السؤال عن مشاركته وثقتها فيه وتمسكها به.
وقالت “المدينة”: إنه في ظل استمرار صمت الإدارة الاتحادية، فإن اللاعب سيوقع للنادي المنافس مباشرة.
ويخشى اتحاديون أن يوقع اللاعب للنادي المنافس، لتكون ضربة جديدة، تعيد سيناريو انتقال عبدالفتاح عسيري الموسم الماضي.
الجدير بالذكر أن المصادر نفسها، أكدت أن هذا العرض ليس الوحيد الذي تلقاه تمبكتي في الفترة الحالية، فقد وصله عرضان، الأول من نادي شرقي والثاني من أحد القصيم.
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