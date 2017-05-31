قضت محكمة جنح مصر القديمة، ببراءة لاعب المنتخب الوطنى محمود عبد المنعم كهربا، فى اتهامه بتبديد منقولات زوجته المذيعة سارة خليفة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن وجود ورقة بتوقيع “كهربا” على كل المنقولات فى شقة الزوجية، منها شبكة ذهبية بقيمة 200 ألف جنيه.
وتقدم محامى المدعية بمستندات تفيد بأنه تزوج المذيعة سارة خليفة فى يونيو 2016، وهى الفترة التى احترف فيها “كهربا” بنادى “اتحاد جدة” السعودى.
وكانت النيابة قد احالت “كهربا” للمحاكمة، عقب بلاغ من زوجته السابقة تتهمه فيه بتبديد منقولات الزوجية، حيث أنها تركت منزل الزوجية بسبب الخلافات الأسرية بينهما.وفق “عين اليوم”.
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