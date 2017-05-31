ودع كرستيان غروس مدرب الفريق الأهلاوي لاعبيه عقب نهاية مباراتهم أمام الأهلي الإماراتي والتي خطف من خلالها الأهلاويون بطاقة التأهل إلى ربع النهائي الأسيوي وهي المباراة الأخيرة للعجوز السويسري مع القلعة الخضراء.
وقال غروس في حديثه للاعبين” قدمتم موسم جيد تأهلنا فيه لدور الـ 8 في بطولة دوري أبطال آسيا وأتمنى لكم تحقيقها لاسعاد الجماهير فأنتم أبطال”.
وأضاف” حصدنا الموسم الماضي بطولتين وكنا نتمنى هذا الموسم الأفضل تحقيق مثلها من البطولات وأنا لا أعلم هل سأراكم لاحقاً أم لا وشكرا لكم على ماقدمتموه”.
السويسري صاحب الـ54 عام قدم للنادي الأهلي قبل ثلاثة مواسم وتوج برفقة الفريق الجداوي بـ4 بطولات الدوري وكأس ولي العهد وكأس الملك وكأس السوبر، وخرج في الموسم الحالي خالي الوفاض.وفق “عين اليوم”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج