كشفت مصادر مطلعة لـ»المدينة» عن توجه الهيئة العامة للرياضة لإعلان فتح باب الانتخابات الاعتيادية لرئاسة نادي الاتحاد خلال الأسبوع الحالي، وأكدت المصادر بأنه لن يكون هناك انتخابات إلكترونية، نظير مطالبات مالية من الشركة المسؤولة عن الانتخابات الإلكترونية.
من جهة أخرى تقدم أحد أعضاء هيئة الرياضة في الأيام الماضية باقتراح لرئيس الهيئة محمد عبدالملك آل الشيخ بتمديد فترة تكليف إدارة المهندس حاتم باعشن لموسم إضافي بعد عدة اجتماعات عقدت بين محمد آل الشيخ وباعشن الذي سبق وأن أُعلن في مؤتمر عُقد خلال شهر شعبان الماضي عن عدم نيته الدخول في الانتخابات المقبلة أو تمديد فترة التكليف، إلا أنه تراجع عن ذلك.
فيما طالبت جماهير العميد من هيئة الرياضة بسرعة اتخاذ القرار الرسمي للاطمئنان على مستقبل ناديها ومعرفة الرئيس القادم الذي تنتظره عدة أعمال ومطالبات على مستوى الفريق الأول مثل تجديد عقود المحترفين، الكويتي فهد الأنصاري والمصري محمود كهربا وكذلك مدرب الفريق الأول سييرا الذي وافق على أغلب الشروط المقترحة من إدارة النادي، وعلى المستوى المحلي ينتظره التجديد مع الرباعي عمار الدحيم وعبدالرحمن الغامدي وجمال باجندوح وسلطان مندش.وفق “المدينة”.
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