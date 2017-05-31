أكدت أن إدارة النصر قدمت عرضا للويس بينتو، مدرب منتخب الهندوراس، لإدارة أمور الفريق الفنيّة في موسمه المقبل.
لم يجب المدرب بشكل واضح عن المفاوضات، واكتفى بقول :” أنا مشغول بتجهيز فريقي لمباراة المكسيك، وعندما أفرغ من اللقاء سوف أرد على مفاوضاتكم”.
من جهة أخرى، أكد مصدر مسؤول في النادي الأصفر، أن الفريق تلقى موافقة مبدئية من وكيل أعمال المدرب المكسيكي فيكتور مانويل فوسيتيتش.
وينتظر أن تحسم ادارة النصر أم المدرب البالغ من العمر “61” عاما، والتوقيع معه في حالة اتمام المفاوضات بشكل سليم.
ويعد من ابرز إنجازات المدرب المكسيكي تحقيق الدوري المكسيكي 4 مرات ، بالاضافة إلى تحقيقه لبطولة الكأس3 مرات ، وبطلا لـ الكونكاكاف 3 أعوام متتالية مع مونتيري المكسيكي.
وذات المصادر وفق “عين اليوم” أكدت، أن إدارة النصر بالتعاون مع اللجنة الفنية بالنادي، عملوا في الفترة الماضية على البحث عن مدرب مميز للنصر، ووصل للنادي عددا من الموافقات المبدئية، لكن لم تتم بشكل طبيعي بسبب بعض الاختلافات.
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