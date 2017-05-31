ودع المنتخب السعودي للشباب تحت 20 عاماً نهائيات كأس العالم للشباب المقامة حالياً في كوريا الجنوبية، وذلك بعد خسارته اليوم الأربعاء أمام منتخب أوروجواي بهدف مقابل لا شيء.
وسجل اللاعب نيكولاس دي لا كروز هدف أوروجواي والمباراة الوحيد في الشوط الثاني من ضربة جزاء، ليخرج المنتخب السعودي من دور الستة عشر، ويتأهل منتخب أوروجواي إلى ربع النهائي، ومن المنتظر أن يلاقي منتخب البرتغال في الرابع من يونيو المقبل.
وكان الأخضر قد خسر مباراته الأولى أمام السنغال بهدفين دون مقابل، وبعدها حقق فوزاً بنتيجة هدفين مقابل هدف على الإكوادور، وتعادل بعدها مع نظيره الأمريكي بهدف لهدف، وهو ما ساعده على بلوغ دور الـ16 الذي غادره اليوم بعد الخسارة أمام أوروجواي.
وفق “أخبار 24”.
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