نفت الخطوط السعودية صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل، حول قبول عددٍ من السعوديات للتدريب ودراسة علوم الطيران.
وأكدَّت أنه يوجد في الوقت الحالي أعداد كبيرة من الحاصلين على رخص الطيران والمبتعثين لدراسة علوم الطيران من الشباب السعوديين، مما ينفي الحاجة لابتعاث سعوديات للتدريب على الطيران.
وأوضح مصدر مسؤول في الخطوط السعودية في بيانٍ للشركة اليوم الأربعاء، أن الخطوط السعودية كانت سباقة في إتاحة الفرصة أمام المرأة السعودية لخدمة بلادها من خلال العمل في المؤسسة وفق ضوابط الشريعة، مشيراً إلى أن المرأة أثبتت جدارتها وتفوقها في مهام عملها في الشؤون المالية وتقنية المعلومات ومركز الاتصال الموحد للحجز وغيرها.
يشار إلى أن عدد السعوديات العاملات بالخطوط السعودية يصل حالياً إلى حوالي 500 سيدة يعملن في عدد من المجالات وذلك وفق خطة تتضمن التوسع في هذا التوجّه بما يوافق الضوابط الشرعية.
وكانت الخطوط السعودية أصدرت الأحد الماضي بياناً مفاده أنها ابتعثت 30 فتاة للتدريب على الطيران والحصول على دبلوم ورخصة الطيران التجاري ضمن برنامج “وظيفتك بعثتك”، استعدادا لتوظيفهن في وظيفة قائد طائرة ومساعد طيار، قبل أن تصدر بياناً لاحقاً تنفي فيه إقدامها على هذه الخطوة. وفق “أخبار 24”.
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