أطاحت شرطة الرياض بمواطنين في العقد الثالث من العمر؛ تورطا في 31 جريمة سرقة تحت تهديد السلاح.
وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، أنه فور ورود عدة بلاغات عن قضايا اعتداء على سائقي مركبات الأجرة والمارة وسلب أموالهم وممتلكاتهم الشخصية تحت تهديد السلاح، تم اتخاذ عدة إجراءات لكشف ملابساتها والمتورطين فيها.
وقال إن إدارة التحريات والبحث الجنائي توصلت إلى صلة مواطنين في العقد الثالث من العمر بتلك البلاغات، وتم ضبطهما، وبسماع أقوالهما المبدئية أقرا بارتكاب (31) حادثة سرقة عن تخطيط مسبق موزعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات فيما بينهما وبلغت قيمة المسروقات قرابة الأربعين ألف ريال.
وأكد أنه جرى إيقافهما بمركز الشرطة المختص رهن استكمال إجراءات التحقيق ومعرفة مدى صلتهما بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض تمهيداً لتقديمهما للعدالة.وفق “أخبار 24”.
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