ناشد مواطن من أهالي محافظة تيماء مساعدته في علاج ابنه أحمد 14 عاماً وابنته منى 17 عاماً، واللذان يعانيان من مرضٍ نادرٍ يضطرا معه لتناول 12 نوعاً من العلاجات يومياً، مبيناً أنه لا يتمكن من توفير علاجهما لندرته.
وأوضح الأب، وفقاً لـ”سبق”، أن المرض الذي يعاني منه ابناه منذ سنوات يمنعهما من تناول جميع البروتينات، فهما لا يتناولان مثلاً الخبز أو الحليب أو اللبن أواللحوم أو البقوليات، وعلاجهما غير متوفر في محافظة تيماء، مطالباً بنقل ابنيه إلى مركز متخصصٍ لعلاجهما، مشيراً إلى أن علاجهما في زراعة كبد لهما.
وبحسب تقرير طبي، فإن المرض الذي يعاني منه أحمد وشقيقته منى هو داء استقلابي يسمى “بيلة حمضية”، ويسبب لهما انتكاسات خطيرة ومتكررة بسبب ضعف المناعة لديهما، ويضطر الأطباء لإجراء إسعافات أولية لهما، ونظراً لندرة المرض وخطورته، يشير التقرير إلى أن الحل الوحيد هو زراعة الكبد للمريضين.
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