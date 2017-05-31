أكد نائب الرئيس العام لهيئة الأرصاد وحماية البيئة الدكتور أيمن غلام، أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض التدريجي اعتباراً من يوم غدٍ الخميس، نافياً وجود مؤشرات لهطول أمطار خلال الأيام المقبلة.
وأوضح الدكتور غلام، وفقاً لـ”عكاظ”، أن موجة الحر التي تشهدها المملكة خلال هذه الأيام، والتي تجاوزت فيها دراجات الحرارة حاجز 48 درجة في معظم المناطق، تعود إلى وجود منخفض حراري يتمركز شرق المملكة.
وفي ذات الصعيد، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يستمر تأثير الرياح المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية والأجزاء الشرقية من الرياض، متوقعة أن تكون السماء غائمة جزئياً على مرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وحتى المدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.
وتوقعت الهيئة أن تصل درجات الحرارة في مكة المكرمة إلى 44 درجة مئوية، وفي الدمام والأحساء إلى 46 درجة، وإلى 43 درجة في كل من الرياض وبريدة، بينما ستسجل جدة 40 درجة مئوية.
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