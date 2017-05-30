إن مدير التعليم بمحافظة الخرج وبناء على الصلاحيات الممنوحة له وفق قرار معالي وزير التعليم رقم 38717080 وتاريخ 12 / 5 / 1438 هـ ، وحسب توصية لجنة القيادات بالإدارة فقد قرر تمديد تكليف المرفقة أسماؤهم أدناه إلى نهاية العام الدراسي 1438 / 1439 هـ وهم:
1- الأستاذ زيد بن سلمان العبلان مديرا للشؤون الإدارية والمالية
2- الأستاذ عبدالله بن محمد الشهراني مديرا للموارد البشرية
3 – الأستاذ منصور بن سعد السعيدان مديرا للعلاقات العامة والإعلام التربوي
4- الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله الدوسري أمينا لإدارة التعليم
5- المهندس لاحق بن محسن العتيبي مديرا لشؤون المباني
6- الأستاذ أحمد بن صبار العنزي مستشارا تعليميا
7- الأستاذ خالد بن ناصر القحيز مديرا للأمن والسلامة المدرسية
8- الأستاذ بسام بن إبراهيم العميره مديرا لتقنية المعلومات
9- الأستاذ شيبان بن هايف العنزي رئيسا لقسم شاغلي الوظائف التعليمية
10 – الأستاذ فهد بن عبدالرحمن التميمي رئيسا لقسم التخطيط والتطوير
11- الأستاذ فهد بن عبدالعزيز الداعج مديرا للتعليم الأهلي
12 -الأستاذ سعيد بن زيد الشهراني رئيسا لوحدة المتابعة
13 – الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن الدوسري مستشارا للشؤون الإدارية والمالية
14 – الأستاذ ناصر بن عبدالعزيز الحقباني مديرا لمكتب مدير التعليم
(الصحيفة الإعلامية) تبارك لهم وترجو لهم التوفيق والنجاح.
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