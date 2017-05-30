العبدالجبار يصدر عدد من قرارات التمديد لرؤساء الأقسام إلى نهاية العام الدراسي القادم

المحتوى السابق المحتوى التالي بقرار مدير التعليم تمديد لعدد من رئيسات الأقسام بتعليم الخرج