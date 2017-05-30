إن مدير التعليم بمحافظة الخرج وبناء على الصلاحيات الممنوحة له وفق قرار معالي وزير التعليم رقم 38717080 وتاريخ 12 / 5 / 1438 هـ ، وحسب توصية لجنة القيادات بالإدارة فقد قرر تمديد تكليف المرفقة أسماؤهم أدناه إلى نهاية العام الدراسي 1438 / 1439 هـ :
1 – الأستاذة سميرة بنت محمد العتيبي رئيسة لقسم الجودة الشاملة .
2 – الأستاذة عفاف بنت عبدالله الجمعة رئيسة لقسم قضايا شاغلات الوظائف التعليمية
3 -الأستاذة أحلام بنت عبدالله الحقباني مستشارا تعليميا
4 – تكليف الدكتورة/ سارة بنت مسفر الحقباني مديرة لبرنامج تطوير مهارات التربويين (بنات)
يكون ذلك اعتبارا من تاريخه وحتى نهاية العام الدراسي 1438 / 1439 هـ .
(الصحيفة الإعلامية) تبارك لهم وترجو لهن التوفيق والنجاح.
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