اعتمد سعادة مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار أسماء المرشحات للوظائف الإشرافية ، أسماء المنقولات والمجدد لهن من قائدات ووكيلات للعام القادم 1438 / 1439 هـ . وتعليم الخرج يتمنى للجميع التوفيق في عملهم بالنفع والفائدة وأن يُظهر أثره إيجابياً على الميدان التعليمي .. وأسماؤهن أدناه ..
أسماء القائدات والوكيلات المرشحات للوظائف الإشرافية من بداية العام الدراسي 1438 /1439 هـ :
أسماء القائدات والوكيلات المنقولات من بداية العام الدراسي 1438 /1439 هـ :
أسماء القائدات والوكيلات المجدد لهن تكليفهن بعد سنة التجربة ولمدة عام دراسي إعتباراً من 12/9/ 1438 هـ :
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