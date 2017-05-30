دعا مفتي المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله أل الشيخ في حديثه لبرنامج ” فتاوى ” على القناة الأولى إلى إعادة النظر في اعتكاف المرأة بالمساجد في شهر رمضان،وقال سماحته عن تلك المسألة: ” الاعتكاف في أي مسجد من المساجد ولكن ينبغي النظر في اعتكاف المرأة في المساجد بشهر رمضان “.
وأضاف أنه ” رغم أن النساء كن يعتكفن في زمن رسول الله ﷺ،إلا أن اعتكاف المرأة في زماننا هذا قد لا يكون مناسبا وأن تصلي في بيتها وتقرأ القرآن الكريم فهذا أولى من اعتكافها في رمضان “.وفق “صدى”.
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