وجه الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد بعلاج الطفلة العنود يوسف الشمري، والتي تعاني من اعوجاج في العمود الفقري منذ الولادة، في أحد المراكز الألمانية المتخصصة.
وكانت الطفلة البالغة من العمر 4 سنوات، وهي من حفر الباطن، قد ناشدت عبر مقطع فيديو متداول، الأمير محمد بن سلمان، علاجها في أحد المراكز المتخصصة في حالتها.
وتضمن التوجيه علاج “العنود” على نفقة ولي ولي العهد الخاصة، وتحمل كافة المصاريف في أحد المراكز الألمانية المتخصصة، فيما ردت الصغيرة بمقطع تشكر فيه الأمير محمد بقولها “بابا محمد سلمان شكرا يا عيوني”.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج